Pour être à l'aise en public, des chauffeurs de bus sont envoyés en formation avec... des humoristes

Comment égayer le trajet des voyageurs en bus ? Le réseau de bus RATP, qui couvre essentiellement le territoire de la métropole du Grand Paris, a une idée pour le moins originale : faire appel à des professionnels du stand-up pour coacher les chauffeurs de bus.

"Prendre la parole, ça fait peur parfois"

Une main sur le volant, l'autre tenant son micro, Kevin, machiniste, s'apprête à faire une annonce à ses passagers. Pourtant, il est pile à l'heure sur son temps de parcours. "Pas de perturbations sur la ligne. Si vous levez le regard à votre gauche, vous avez notre belle tour Eiffel avec ce beau ciel bleu", lance-t-il aux passagers, un peu stressé, reconnaît-il.

"Les gens étaient contents et là, on arrive en regardant dans le rétro à mesurer vraiment l'impact", avance JC, l'humoriste qui coache le machiniste sur tout le trajet pour l'encourager à mieux communiquer. "On essaie de dynamiser un peu plus, de le rassurer, de l'accompagner parce que prendre la parole, ça fait peur parfois", observe-t-il.

"On a des regards, des sourires"

"L'interaction est beaucoup plus sympathique, on a des regards, on a des sourires... Quand ils descendent, ils disent au revoir, ils sont joyeux", se réjouit le chauffeur. Et c'est vrai que dans le bus, beaucoup ont le sourire en descendant, même si certains ne sont pas entièrement conquis, à l'image de ce passager : "Ce n'est pas non plus extraordinairement important. Mais bon, c'est un petit truc positif dans la journée, pourquoi pas", glisse-t-il. Une formation importante pour la RATP qui envisage de l'étendre à l'avenir.