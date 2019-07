Val-de-Marne : une mineure de 17 ans violée et trois jeunes agressés

Pour leurs retrouvailles, quatre jeunes - trois jeunes filles et un jeune homme - avaient décidé de louer un appartement sur Airbnb. Mais la soirée a viré au drame quand quatre agresseurs ont frappé à la porte. Les faits se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi à Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne, précise Francebleu.

C'est vers trois heures du matin qu'une personne vient frapper à la porte de l'appartement. Une jeune fille va ouvrir et se retrouve nez à nez avec quatre personnes encagoulées et armées. Les agresseurs entrent et s'en prennent à l'une des jeunes filles.

Viol par pénétration digitale

La victime âgée de 17 ans est violée par pénétration digitale avant qu'on lui coupe les cheveux à l'aide d'une paire de ciseaux et d'un rasoir. Toute la scène a été filmée. Parallèlement, les autres jeunes filles sont bâillonnées et séquestrées avant que les agresseurs ne s'emparent de toutes leurs affaires et prennent la fuite.

Le seul homme présent lors de ses retrouvailles a quant à lui été placé en garde à vue par les forces de l'ordre, avant d'être relâché. Soupçonné d'être un proxénète, il nie et prétend que ces événements seraient liés à "une histoire d'amour qui a mal tourné". L'enquête a été confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne.