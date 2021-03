Val-de-Marne : un collégien de 11 ans qui avait harcelé un camarade se suicide

Un drame sur fond de harcèlement. Un jeune garçon de 11 ans s’est suicidé lundi en fin d’après-midi en se jetant par la fenêtre du quatrième étage de son immeuble de Vitry, dans le Val-de-Marne, selon les informations d'Europe 1. D'après les premiers éléments de l’enquête, il venait de se faire disputer et gifler par sa mère parce qu’il était accusé d’harceler l’un de ses camarades de classe de 6e. Un peu plus tôt dans la journée, le collège l’avait convoqué, avec sa mère, pour qu’il s’explique et surtout pour l’exclure temporairement.

Une lettre d’excuses à l’attention de son camarade

Une fois rentrés à la maison, une dispute a éclaté. Sa mère l’a envoyé dans sa chambre puis est partie prendre une douche. Pendant ce laps de temps, le jeune garçon a écrit une lettre d’excuses à l’attention de son camarade de classe qu’il avait harcelé, puis il s’est défenestré. Un voisin est venu prévenir la mère. Malgré son transport à l’hôpital, le garçon est décédé dans la soirée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.