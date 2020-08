Les pilotes d'un car Flixbus soupçonnés d'avoir agressé et abandonné une passagère

Selon les informations de France 3 Picardie, le copilote et le conducteur d'un car Flixbus auraient respectivement agressé et abandonné une passagère après une pause sur l'aire d'autoroute de Ressons-sur-Matz, dans l'Oise. D'après les témoignages recueillis, la personne agressée avait pris la défense d'une autre passagère.

Une altercation liée à l'accès à la soute

Le car, qui assurait la liaison Bruges-Paris, se serait arrêté quelques minutes. "Une passagère s’est mise à prendre la défense d’une autre qui voulait accéder à la soute" pour récupérer des couches et de quoi couvrir son bébé, a témoigné l'un des passagers du car auprès de France 3.

La victime, qui venait de tenter de s'interposer, assure au site d'information que "l'un d'eux a dit qu'ils n'avaient pas le temps, qu'on était déjà assez en retard (1h30). L'autre, celui qui m'a agressé, a carrément répondu qu'il s'en foutait et que le bébé "pouvait mourir". La passagère tente alors de filmer la scène et les choses dégénèrent.

"Surréaliste"

Le ton monte avec le chauffeur du car et ce serait le copilote qui l'aurait attrapée par les cheveux et frappée. Choquée, la passagère aurait ensuite été victime d'un malaise. Ses amis, un groupe de Belges, et un passager témoin, la mettent en position latérale de sécurité et appellent les pompiers. Une scène "surréaliste", selon l'un d'eux.

Peu de temps après, le Flixbus repart sans même laisser ses bagages à la victime. Cette dernière, prise en charge par les pompiers, affirme à France 3 avoir porté plainte. La compagnie de car, elle, ne s'est pas encore exprimée sur le sujet.