13-Novembre : malgré le soulagement du verdict, «les parents ne seront jamais apaisés»

Rarement un verdict aura été aussi attendu. Six ans après la sanglante nuit du 13-Novembre 2015, la cour d'assises spéciale de Paris a clos le plus long procès de l'histoire judiciaire française. Les 20 accusés sont tous reconnus coupables. Les peines prononcées varient en fonction de leur degré d'implication : de deux ans à la perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam, seul rescapé du commando tueur. Ce verdict a été accueilli avec satisfaction par les parties civiles. Pour les survivants, la fin de ce procès est aussi un soulagement.

"On va enfin pouvoir passer à autre chose"

À peine le verdict prononcé, Sophie sort de la salle d'audience et s'effondre. Derrière les larmes de cette survivante du Bataclan, il y a cette longue attente après 150 jours d'audience à ressasser cette nuit d'horreur. "On va savourer. C'est un grand vide qui s'annonce, mais c'est beaucoup de soulagement. On va enfin pouvoir passer à autre chose", dit-elle au micro d'Europe 1.

Plus loin, José accuse le coup. Il a perdu son fils, tué par balle au bar La Belle Équipe. "On a eu un procès mémorable par rapport à la défense que l'on devait à notre fils, mais non, les parents ne seront jamais apaisés".

Mais si le chapitre judiciaire touche à sa fin, les blessures du 13-Novembre ne se refermeront jamais.