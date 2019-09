Paris : un homme décédé par arme blanche retrouvé dans son appartement

Un homme de 56 ans, dont le corps présentait des plaies par arme blanche, a été retrouvé mort, samedi 31 août, dans la soirée, dans son appartement à Paris, a-t-on appris dimanche 1er septembre de sources concordantes. Une "pluralité d'entailles profondes" ont été relevées sur le quinquagénaire, qui résidait dans l'est de la capitale, a indiqué à l'AFP le parquet de Paris, confirmant une information de France Bleu.

Aucune trace d'effraction ou de bagarre

La victime a été retrouvée nue, aucune trace d'effraction ou de bagarre n'a été constatée dans l'appartement et aucune arme n'y a été retrouvée, ont précisé des sources policière et proche du dossier. Le parquet a ouvert une enquête pour homicide volontaire et l'a confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne.

Cependant, "aucune piste n'est écartée, y compris le suicide", a souligné la source proche du dossier, dans l'attente de l'autopsie du corps prévue lundi 2 septembre.