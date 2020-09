Paris : deux femmes tuées dans un appartement, un suspect interpellé

Un homme soupçonné d'avoir tué mercredi deux femmes dans un appartement à Paris a été interpellé et placé en garde à vue, a-t-on appris auprès du parquet de Paris et de source proche du dossier. L'enquête pour "homicides volontaires" a été confiée au 2e district de la police judiciaire parisienne, a indiqué le parquet, confirmant une information du Point.

"Un objet enfoncé dans le crâne"

C'est un voisin qui a alerté les secours en fin de journée "après avoir entendu des cris" dans cet immeuble du quartier de Belleville (XXème), dans l'est de la capitale, a indiqué la source proche du dossier. Sur place, les policiers ont découvert un homme recouvert de sang et les deux victimes, l'une avait "un objet enfoncé dans le crâne" et l'autre, "en arrêt cardiorespiratoire", que les secours n'ont pu ranimer, a-t-on détaillé de même source.

Le suspect a été immédiatement interpellé et placé en garde à vue. Selon les premiers éléments d'enquête, le double meurtre aurait pour origine un différend familial.