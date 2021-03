La Réunion : un sénateur LREM poignardé par son fils

Le sénateur de la Réunion Michel Dennemont (LREM), 72 ans, a été blessé de plusieurs coups de couteau portés par son fils lundi matin, a indiqué le parquet dans la soirée. L'élu a été touché gravement à la main et plus légèrement au dos et à la poitrine.

Son fils a quitté les lieux après l'agression et a été découvert par les gendarmes "en contrebas de l'habitation, les jambes brisées suite à un saut d'une hauteur de six mètres", a précisé Caroline Calbo, procureure de Saint-Pierre.

Pronostic vital "pas engagé"

Les faits se sont produits vers 6 heures au domicile de Michel Dennemont aux Avirons, une commune rurale du sud-ouest dont il a été maire pendant 30 ans jusqu'à son élection au sénat en 2017. Le père et le fils ont été hospitalisés. "Leur pronostic vital (n'est) pas engagé", mais "en raison de leur hospitalisation, dont la durée reste indéterminée, leur audition n'a pas encore pu être réalisée" a souligné la procureure.

L'enquête confiée aux gendarmes devra "déterminer précisément les circonstances de commission des faits", a-t-elle ajouté. Selon des sources proches de l'enquête, le fils, âgé d'une trentaine d'années, serait fragile psychologiquement.