Homicide en Saône-et-Loire : suspecté, le beau-fils de la victime est mort

Le beau-fils d'un homme tué fin octobre en Saône-et-Loire, qui avait été retrouvé quelques heures après les faits dans sa voiture en Vendée, grièvement blessé à la tête et un revolver à la main, est mort, a appris mercredi l'AFP auprès du parquet de Mâcon. Recherché par les enquêteurs, cet homme d'une trentaine d'années avait été transporté au CHU de Nantes, où il a perdu la vie une semaine plus tard, selon Éric Jallet, procureur de la République à Mâcon, confirmant une information du Journal de Saône-et-Loire.

Il avait enlevé son épouse et ses deux enfants

Une enquête avait été ouverte le 31 octobre après la découverte la nuit précédente à Bourbon-Lancy, en Saône-et-Loire, du corps d'un homme présentant des traces de coups à la tête et au dos, avec un marteau ensanglanté à proximité. La même nuit, le beau-fils de la victime avait enlevé son épouse et leurs enfants de 9 et 10 ans sous la menace d'une arme de poing, avant de les ramener un peu plus tard à leur domicile de Bourbon-Lancy, où lui-même ne résidait plus, a indiqué Éric Jallet. Si les enquêteurs n'avaient pas établi dans l'immédiat de lien formel entre les deux affaires, l'enquête se poursuit notamment par des recherches ADN sur le marteau pour "confirmer l'identification de l'auteur des faits", a-t-il précisé mercredi.