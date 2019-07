Haut-Rhin : un forcené retranché se suicide avec son arme

Un homme de 84 ans, retranché seul lundi soir dans sa maison de Wittelsheim, près de Mulhouse dans le Haut-Rhin, après une violente dispute avec son épouse, s'est donné la mort avec son fusil, annoncent les gendarmes.

C'est son épouse qui a donné l'alerte vers 19h30 : l'homme, qui avait fait une mauvaise chute, s'était montré particulièrement violent envers elle alors qu'elle souhaitait appeler les secours, selon la même source. Apeurée, elle s'est réfugiée chez des voisins d'où elle a appelé les secours. Arrivés sur place, ces derniers n'ont pas pu rentrer en contact avec le retraité, un chasseur lourdement armé qui s'était déjà barricadé chez lui.

Un suicide avec "une carabine de type 22 long rifle"

Alertés, les gendarmes ont bouclé le quartier et confiné les habitants chez eux, avant de faire appel à un négociateur du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (Psig) Sabre de Strasbourg. Après quasiment trois heures de tentatives infructueuses pour établir le contact, les gendarmes ont fini par forcer la porte du domicile et ont trouvé au rez-de-chaussée de la maison le corps sans vie de l'octogénaire qui s'était suicidé avec "une carabine de type 22 long rifle", une arme qui n'émet qu'une faible détonation et qui n'a pas été entendue par les gendarmes, ont-ils indiqué.