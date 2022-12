Grenoble : enquête ouverte après la disparition «inquiétante» d'un étudiant américain

Le parquet de Grenoble a annoncé lundi avoir ouvert une enquête pour la "disparition inquiétante" d'un étudiant américain de 21 ans venu en Isère suivre des études de français. Ce dernier devait repartir de France le 15 décembre, a rapporté le parquet dans un message à la presse, précisant que sa disparition avait été signalée par des étudiants le 29 novembre.

Vu pour la dernière fois à Montélimar

Plusieurs médias américains affirment que Ken DeLand, qui étudiait le français à l'université de Grenoble-Alpes, n'a plus donné signe de vie à ses proches depuis le 27 novembre via WhatsApp. Selon le parquet, l'étudiant "semble avoir quitté Grenoble volontairement". Il aurait indiqué à plusieurs personnes être arrivé en France insuffisamment préparé et avoir des difficultés pour se faire des amis. Il a été vu pour la dernière fois "dans un magasin Décathlon de Montélimar le 3 décembre", toujours selon le parquet.

"Nous craignons le pire"

Un site intitulé FindKenDeLand.com crée par les parents de l'étudiant, a vu le jour pour essayer de trouver une piste. Selon son père, le téléphone de l'étudiant avait cessé toute activité depuis le 30 novembre. "Nous craignons le pire et souhaitons qu'il soit localisé", écrivent ses proches sur ce site, précisant que l'étudiant, mesurant environ 1,82 m et pesant 86 kg, a été vu pour la dernière fois portant une veste rouge, une écharpe, un bonnet gris, un jean bleu, un sac à dos noir et des baskets.

Selon le parquet, qui a ouvert une ligne à disposition du public (06 21 86 67 94), l'étudiant avait indiqué avant sa disparition "qu'il souhaitait se rendre à Marseille avant de repartir aux Etats-Unis".