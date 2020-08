Gard : 500 pieds de cannabis cultivés près de l'A9

Les policiers de la sûreté départementale du Gard sont intervenus mardi matin à Milhaud, près d’une aire de l’autoroute A9 où était dissimulé un champ de cannabis. Au total, 500 pieds ont été découverts, dissimulés au milieu des oliviers dans un endroit peu accessible, entre l’autoroute et une voie ferrée. L’enquête, ouverte depuis une semaine, a permis aux policiers de localiser cette culture extérieure.

Des plans "comme des arbustes"

Aidés par leurs collègues de l’Hérault, du Vaucluse et de la gendarmerie, les enquêteurs de Nîmes ont investi les lieux ce matin et interpellé sur place deux suspects, placés en garde à vue. "Les plans étaient assez grands, comme des arbustes pour certains, avec des troncs de plusieurs centimètres de diamètre", précise à Europe 1 un officier de la sûreté départementale du Gard. "On a dû faire appel à un tractopelle pour tout détruire", ajoute-t-il.

La perquisition menée chez les suspects, dans un camp de gens du voyage sédentarisés, a également permis de découvrir et saisir huit fusils de chasse. Les auditions des deux mis en cause se poursuivent.