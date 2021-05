Dordogne : l’ancien militaire en fuite a été "neutralisé"

L'ancien militaire armé et recherché depuis dimanche en Dordogne a été interpellé lundi et blessé lors de son arrestation, a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur Twitter. L'homme a été "neutralisé", a écrit le ministre, félicitant les gendarmes et "en particulier le GIGN" pour leur "action déterminante". De source proche de l'enquête, l'homme a été "blessé par balles".

#Dordogne : l’individu a été neutralisé.

Merci aux gendarmes, et en particulier au GIGN, pour leur action déterminante ainsi qu’à l’ensemble des services de l’Etat mobilisés. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 31, 2021

Selon les informations d'Europe 1, les gendarmes ont suivi une piste, guidés par les chiens des équipes cynophiles et des signalements. Le suspect a ouvert le feu à plusieurs reprises sur les gendarmes du GIGN, qui ont alors essayé d’établir un contact par la voix. Le suspect a refait feu en leur direction, les militaires ont donc tiré pour riposter. L'individu est dans un état grave.