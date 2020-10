À Lorient, le premier adjoint à la mairie mis en examen pour viols sur mineurs et écroué

Le premier adjoint à la mairie de Lorient a été mis en examen et écroué vendredi pour viols sur mineurs de moins et de plus de 15 ans, a-t-on appris de sources concordantes. Après les plaintes de deux personnes, "une femme et un homme âgés aujourd'hui d'environ 25 ans, un homme de 35 ans était placé en garde à vue au sein du commissariat de Lorient, dans le cadre d'une enquête préliminaire dirigée par mon parquet, s'agissant d'atteintes aux moeurs", a indiqué le procureur de Lorient Stéphane Kellenberger dans un communiqué diffusé vendredi soir.

"Après avoir varié dans ses déclarations, il reconnaissait assez globalement et à ce stade, des faits commis sur les deux plaignants, lorsque ceux-ci étaient mineurs", a ajouté le procureur. Vendredi, une information judiciaire a été requise par le parquet, au pôle criminel de Lorient, notamment des chefs de viols sur mineurs de moins et de plus de 15 ans, agressions sexuelles sur mineurs de moins et de plus de 15 ans et corruption de mineurs.

Le mis en cause était premier adjoint, en charge de l'éducation

Conformément aux réquisitions, l'homme, également professeur dans un collège du Morbihan, a été mis en examen de ces chefs, puis placé en détention provisoire, par le Juge des libertés et de la détention (JLD), selon la même source. Le maire de Lorient a confirmé des informations des médias locaux selon lesquelles le mis en cause était Gaël Le Fur, premier adjoint, en charge de l'éducation.

"Je lui ai retiré sa délégation dès ce matin", a indiqué le maire de Lorient Fabrice Loher (divers droite) à l'AFP. "Je n'ai pas d'autre information à communiquer, l'instruction étant en cours", a-t-il ajouté.