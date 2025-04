Paris, Cerdon, Saint Fargeau, La Rochefoucauld et Albi

William Leymergie propose aux auditeurs une balade originale, hors des sentiers battus, à la découverte des différentes régions de France, de leurs sites les plus insolites, mais également de ceux possédant un savoir-faire unique, ajouté à cela des balades culturelles et culinaires inédites pour mettre à l’honneur la diversité du patrimoine français.

Boire un verre sur le toit du plus vieux restaurant de Paris, la Tour d’Argent

- Ouvert du mardi au samedi, de 12 h à 00h30

- Réservation sur le site de la Tour d’Argent

- www.tourdargent.com/le-toit-de-la-tour/

Hébergement :

- Hôtel des Grandes écoles

o A partir de 180€ la nuit

o A Paris – 5ème

o Dans une maison 19ème avec cour pavée

o www.hoteldesgrandesecoles.com

La cuivrerie de Cerdon (Ain)

- Visite du mardi au dimanche de 10 h à 17 h en basse saison / de 10 h à 18 h en haute saison

- Tarif : 9€ l’entrée

- www.cerdonvalleedelain.fr/copie-de-cuivrerie-de-cerdon

Hébergement :

- Chambres d’hôtes de la Maison d’Ambronay

o Dans une ancienne école

o 170€ la nuit

o www.lamaisondambronay.fr/fr

Le château de Saint Fargeau (Yonne)

- Ouvert tous les jours jusqu'au 11 novembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (19 h en juillet)

- Visites guidées tous les jours du mardi au dimanche matin inclus

- Tarif : 12€ / adulte

- www.chateau-de-st-fargeau.com

Hébergement :

- Sur le domaine du château de Saint Fargeau

o Avec des gites, des cabanes et des roulottes

o A partir de 100€ la nuit

o www.chateau-de-st-fargeau.com

Balade culinaire – Fabrice Mignot – La cotriade

Les poissons

500 g de congre

300 g de daurade

200 g de merlu

4 à 6 sardines

2 ou 3 soles

1 ou 2 maquereau

1 ou 2 grondin

(Facultatif) des moules

L'accompagnement

1 kg de pommes de terre

2 oignons

2 grosses tomates

200 g de beurre

1 gousse d' ail

1 bouquet garni

1 bouquet de cerfeuil

Du sel de guérande

Poivre

La vinaigrette : 6 cuillères à soupe d' huile, 2 cuillères à soupe de vinaigre, Persil et Ciboulette

PRÉPARATION

Commencez par écailler soigneusement les poissons puis lavez-les bien. Puis, découpez-les en morceaux de 5 cm environ. Prenez une marmite et faites revenir vos oignons émincés avec le beurre demi-sel. Ajoutez ensuite vos pommes de terre lavées et pelées et remuez-les bien dans votre fond de beurre et d'oignon. Mouillez avec 3 L d'eau.

Ajoutez à cela votre ail haché, les bouquets garnis et de cerfeuil, les tomates pelées et épépinées, du sel et du poivre. Quand vos pommes de terre sont cuites aux trois-quarts, il est temps d'ajouter vos poissons (congre, daurade et merlu). Laissez-les cuire pendant une dizaine de minutes et ajoutez les autres poissons.

Recouvrez à nouveau et laissez cuire encore pendant 5 bonnes minutes après la reprise de l’ébullition. Vous pouvez maintenant préparer votre vinaigrette.

Égouttez soigneusement poissons et pommes de terre. Filtrez votre bouillon.

Servez le tout dans un plat et arrosez vos poissons et pommes de terre d'un peu de bouillon, selon vos goûts, et avec la vinaigrette.

Food tour à La Rochefoucauld (Charente)

- Inscription sur le site de Food Aventura

- Tarif : 37€ tout compris

- www.foodaventura.com/products/food-tour-a-la-rochefoucauld

Achat :

- Les charentaises Rondinaud

o A La Rochefoucauld

o www.rondinaud.shop/fr/

Exposition « Toulouse-Lautrec et l’art de l’affiche » au Musée Toulouse-Lautrec à Albi

- Du 29 avril au 31 août 2025

- Au Musée Toulouse-Lautrec à Albi

- www.musee-toulouse-lautrec.com/expositions-a-venir