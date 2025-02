Pascal Praud - L’intégrale du 25/02/2025

Écouter l'épisode Partager

Pascal Praud revient pendant deux heures, sans concession, sur tous les sujets qui font l'actualité. Pascal Praud revient pendant deux heures, sans concession, sur tous les sujets qui font l'actualité. Aujourd’hui 25/02/2025, il est question de l'attaque terroriste qui a eu lieu à Mulhouse, samedi dernier et causé la mort d'un homme de 69 ans.

Dans un second temps, il reçoit le chanteur Enrico Macias, l'occasion de revenir sur sa carrière ponctuée de nombreuses anecdotes, ou encore sur sa passion inébranlable du Paris-Saint-Germain.

Vous voulez réagir ? Appelez-le 01.80.20.39.21 (numéro non surtaxé) ou rendez-vous sur les réseaux sociaux d’Europe 1 pour livrer votre opinion et débattre sur les grandes thématiques développées dans l'émission du jour.

Vous voulez réagir ? Appelez-le 01.80.20.39.21 (numéro non surtaxé) ou rendez-vous sur les réseaux sociaux d’Europe 1 pour livrer votre opinion et débattre sur les grandes thématiques développées dans l'émission du jour.



En savoir plus