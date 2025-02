Pascal Praud - L’intégrale du 13/02/2025

Écouter l'épisode Partager

Pascal Praud revient pendant deux heures, sans concession, sur tous les sujets qui font l'actualité. Aujourd’hui 13/02/2025, il revient sur le meurtre de Louise et les intentions d'Owen L, principale suspect, qui voulait "racketter une personne pour se calmer" après une altercation en ligne lors d'une partie de jeu vidéo.

Dans un second temps il sera question du communiqué bouleversant des parents d'Elias avec la présence des avocats des parents d'Elias, Johanna Ostrowka et Nicolas Goutx.

