Libre Antenne - Paul souffre de stress post-traumatique depuis son enfance

La libre antenne - 02/03/2025

Au cœur de la nuit, les auditeurs se livrent en toute liberté aux oreilles attentives et bienveillantes d'Olivier Delacroix du lundi au jeudi et de Valérie Darmon vendredi, samedi et dimanche. Pas de jugements ni de tabous, une conversation franche, mais aussi des réponses aux questions que les auditeurs se posent. Un moment d'échange et de partage propice à la confidence pour repartir le cœur plus léger.