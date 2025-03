La libre antenne de Valérie Darmon - 09/03/2025

Au cœur de la nuit, les auditeurs se livrent en toute liberté aux oreilles attentives et bienveillantes d'Olivier Delacroix du lundi au jeudi et de Valérie Darmon vendredi, samedi et dimanche. Pas de jugements ni de tabous, une conversation franche mais aussi des réponses aux questions que les auditeurs se posent. Un moment d'échange et de partage propice à la confidence pour repartir le cœur plus léger.



Les auditeurs de la Libre antenne de Valérie Darmon de ce dimanche soir :

Liliana : 22h23 - 23h18

Liliana est dans une situation précaire car la banque de France lui interdit d’avoir un compte bancaire.

Sylvie 23H23 – 00h30

Sylvie n’a plus de contact avec son fils depuis plus d’un an. Christine intervient.

Pierre : 00h34 – 00h55

Pierre a 69 ans, il vit chez sa mère depuis l’âge de 40 ans.