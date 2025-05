Week-end à Beauvais : Les 800 ans de sa cathédrale / Le ratafia

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !

Hier on était à Arles avec les cigales, ce matin toute autre ambiance on part à Beauvais

Je sens dans votre » toute autre ambiance », que vous n’avez pas l’air plus emballée que ca. Je peux comprendre. C’était un peu mon cas et j’ai changé d’avis ! j’ai découvert un Beauvais beaucoup plus coloré ; contemporain que l’image qu’on peut s’en faire ! 1ère raison : les festivités autour des 800 ans de sa Cathédrale st Pierre ! Sur la papier vous vous dites c’est assez classico classique. Au 1er abord évidemment ! Mais vous êtes quand même en face d’un monument, unique au monde. Une idée ? Son choeur est le plus haut du monde : 48 m 50 ! Des dimensions tellement vertigineuses, inégalées que Viollet le duc disait que c’était « le parthénon de l’architecture française médiévale ». Et pour la célébrer la ville a imaginé 3 grandes soirées. La grande 1ere c’est Samedi prochain. Le 17 mai. Et c’est avec ses 3 soirées Cathédrales la que la touche contemporaine arrive : avec entre autres une nuit circassienne, vous allez être plongé dans l’univers du cirque. Un bel hommage les bâtisseurs de cathédrale. Des artistes qui partaient a l’assaut du ciel.

Ca me plait ca : de culture urbaine..mais au delà des festivités, y a d’autres choses contemporaines en ville ?!

Ou justement dans le quartier de la cathédrale, le quartier épiscopal. Il est pleine métamorphose Un coup de jeune. Ambiance petit village, petits bars, restos tendance. C’est LE quartier culturel, même si toute la ville est classée ville d’art et d’histoire. Y a 2 musées d’art contemporain. Le Mudo qui a rouvert après des années de Travaux et le quadrilatère…et je vous ai même trouvé un maison d’hôtes arty: le Rhino rayé. Victor et Dorothée ont un rhino dans le salon…pour info chambre Angadrème a vue sur la cathédrale

Fiche pratique :

800 ans Cathédrale de Beauvais : https://www.oisetourisme.com/visiter/les-incontournables/la-cathedrale-de-beauvais/

Musées :

Le Mudo & Le quadrilatère dans le quartier épiscopal.

Hébergement :

Le Rhino Rayé : 6 rue Jules Michelet 60 000 Beauvais Tel : 06 75 83 44 66

Le ratafia

Voilà un produit qui fleure bon un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il faut bien l’avouer, le ratafia n’a plus vraiment la cote et c’est dommage, car bien fait, ce mélange d’alcool et de fruits peut être délicieux.

Impossible de dater sa naissance, mais certaines pistes nous mènent en Italie au 13e siècle. Comme beaucoup de produits, le ratafia est né du besoin de conservation… les fruits en l’occurrence. Cette technique de mistelle (misto en Italien veut dire mélanger) va ensuite se propager en Espagne et en France.

D’autres théories situent la naissance du ratafia bien plus tôt, à l’époque de l’empire romain (mais il ne pouvait pas s’agir du même produit car les romains ne savaient pas distiller)

Le mot ratafia proviendrait de l’expression latine « rata fiat » (marché conclu) : on en buvait pour célébrer la ratification d’un accord ou d’un marché… à moins qu’il ne vienne des Indes orientales ou lorsque les indiens trinquaient avec les français avec cette boisson, il s’écriaient « tafia » à quoi il fallait répondre « ratafia »…

Il existe différents 2 grands types de ratafias : le vin de liqueur qu’on retrouve dans les régions viticoles (essentiellement la Champagne et la Bourgogne) et le ratafia de fruits.

Vin de liqueur : ajout d’alcool viticole à du moût de raisin afin d’empêcher la fermentation (2/3 de moût et 1/3 de vieux marc). Certains l’élèvent ensuite comme du vin.

Ratafia de fruit : apéritif favori de Stendhal, il est élaboré par macération de fruits dans de l’alcool neutre. On peut utiliser une multitude fruits ce qui fait qu’il existe un nombre incalculable de recettes.

Recette de ratafia

1kg de fruits rouges

25 cl d’eau de vie

150 gr de sucre

1 c à c de poivre en grain

1 gousse de vanille

Extraire le jus des fruits et le passer au chinois / dans un bocal, ajouter le sucre, l’eau de vie, les poivre et la vanille / bien fermer et laisser infuser 1 mois.