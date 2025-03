L’ile préservée de Rodrigues avec les hôtels Constance et comment bien cuisiner le tapioca avec des fruits exotiques

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !

L’île préservée de Rodrigues avec les hôtels Constance

Vanessa vous nous emmenez dans l’océan Indien

À Rodrigues à découvrir avant que l’aéroport ne s’agrandisse. À préserver pour sa langue : le créole, c’est la semaine de la langue française et de la Francophonie. Et sa nature. Selon le Clézio, Rodrigues, c’est l’éternité et ce petit Eden les Rodriguais le protègent. Message que le pilote d’air Mauritius vous rappelle à l’atterrissage : les sacs-poubelles sont interdits. Chaque billet d’avion acheté permet de planter un arbre dans une réserve : la réserve Francois Legat. Une bonne 1re immersion : c’est là que vivent les tortues géantes des Seychelles qui ont remplacé la tortue endémique de l’île. Elle a disparu comme le solitaire, le cousin du dodo mauricien. Et c’est là aussi que sont réunies les 25 espèces d’arbres endémiques comme le Tekoma, un bois noble. Et justement, je vous emmène séjourner au Tekoma, pas le bois, mais un hôtel 100 % rodriguais et Eco responsable, qui réunit tout l’ADN de l’île : préservation de la nature, la culture, et sa gastronomie par ses services.

Que peut-on y trouver ?

Des lodge, qui appartiennent au groupe hôtelier Mauricien Constance. Propriétaire du Prince Maurice. Ces lodge, ils sont posés face au lagon impressionnant : 2 fois plus grand que l’île, une palette de verts incroyable. Chaque matin, vous voyez pêcher les piqueuses d’ourites, de poulpes que vous retrouvez dans les assiettes du restaurant. Comme tous les autres produits locaux : piments, cabri, et tourte rodriguaise papaye-coco, un délice. Il faut justement que vous alliez au marché de port Mathurin. Les rencontres avec les Rodriguais, elles se font là. Ils sont accueillants, fiers de leur culture. Ils la transmettent. On enseigne toujours le Sega, tambour classé par l’Unesco. D’ailleurs petit détail : emportez un mouchoir pour la soirée créole du Tekoma. Sans mouchoir, pas d’invitation à danser. Et puis il va être bien utile pour le Sea Trek, qui part de l’hôtel. Longe les criques avec pas mal de vent de temps en temps. C’est un paradis pour les randonneurs et des Kite surfeurs, Constance a ouvert justement une boutique hôtel surf familial : C Rodrigues Mourouk.

Fiche Pratique :

Hôtel Constance Tekoma Rodrigues : Chambre double en demi-pension à partir 320 euros tekoma@constancehotels.mu https://www.constancehotels.com/fr/hotels-resorts-et-lodges/tekoma/

Restaurant 1526 Dining : Gastronomie locale https://www.constancehotels.com/fr/hotels-resorts-et-lodges/tekoma/restaurants-et-bars/bar-restaurant-1528/

Boutique-Hôtel surf : C Rodrigues Mourouk : https://www.c-resorts.com/crodrigues/

Prix d’appel avec www.hotelissima.fr :1883€ par personne, pour un séjour Vols + Hôtel en demi-pension (chambre prestige vue jardin) , base 2 personnes en 9 jours /7 nuits.

Recette de tapioca :

Mais qu’est-ce donc, en dehors d’un général dans Tintin ??

C’est un féculent, issu de la racine de manioc séchée et traitée.

Il se présente sous forme de farine ou de petites boules blanches et son goût est assez neutre.

Il ne contient pas de gluten et est très largement utilisé dans la cuisine africaine et sud-américaine.

Il peut donc remplacer la farine comme épaississant dans les sauces, mais on peut en faire des crèmes ou des gâteaux.

Quant aux billes, elles servent souvent à l’élaboration de desserts.

Il faut d’abord les cuire environ 15 min dans de l’eau (elles deviennent translucides.).

On peut aussi les cuire dans du lait pour réaliser des perles au lait (qui remplace le riz au lait) :

Prenez 50 gr de billes de tapioca et cuisez-les 10 min dans 30cl de 30 et autant de lait de coco avec une gousse de vanille fendue en deux et 30g de sucre.

On peut aussi réaliser une soupe de fruits exotiques : mangue, jus de citron vert, ananas que l’on sert un peu épaisse avec des perles de tapioca cuites à l’eau.

Enfin, un produit à la mode : le Bubble-Tea : du thé froid, des perles de tapioca refroidies dans un sirop de fruit, certains ajoutent du lait.