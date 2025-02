La brebis’cyclette dans le Larzac

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !



Vanessa Salon de l’agriculture oblige, vous nous avez concocté une balade thématique dans le Larzac…

Dans les grandes Causses Une balade pédalage et affinage. Une brebis’cyclette en pays de Roquefort. La légende dit qu’on doit la naissance du Roquefort à la maladresse d’un berger un peu… olé olé ! il serait parti à la recherche d’une jolie bergère en laissant dans une grotte sur le rocher du Cambalou, du pain et du fromage de brebis. A son retour, sa nourriture était couverte de moisissure, mais malgré tout il l’a mangé. Et Il a tellement apprécié qu’il en a fait et refait dans ses caves : le Roquefort était né. Cette année on fête les 100 ans de son Aop. Alors cette brebis’cyclette comment elle se déroule ? Sur 60 km à velo en mode sportif ou familial en vélo électrique. Forfait :128 euros 2 jours/1 Nuit. On commence évidemment par Roquefort sur Soulzon avec la visite des caves naturelles, l’affinage se fait dans les grottes, et des dégustations. Mais le plus de cette balade itinérante et gourmande, c’est de découvrir le patrimoine aussi bien naturel qu’historique du territoire. Celui des Hospitaliers, et des Templiers, ces ordres religieux qui respectivement soignaient et protégeaient les pèlerins.

Alors donnez-nous vos étapes coups de cœur

Coté nature le cirque de Tournemire Allez faire un tour aussi avec vos enfants au musée du Plesiausore pour voir la réplique du squelette intégral d’un reptile marin de 180 Millions d’années qu’on a retrouvé dans les terres grises, d’argile. Coté Village templier : le village cistercien de Saint-Jean d’Alcas, avec au cœur de la cité. « le fort des Dames », une perle médiévale Importantes les abbayes cisterciennes : elles ont structuré les campagnes, elles ont pris en main la gestion de l’agriculture. Quant au village lui-même il est typique de l’architecture caussenarde, avec des toits en lauses, des citernes et des lavognes (des cuvettes creusées dans le causse pour récolter la pluie) Et Coté hébergement : les gites du castel d’Alzac, le château d’Alzac.

Fiche Pratique :

- La brebis cyclette : https://www.roquefort-tourisme.fr/fr/experiences/brebis-cyclette-1

- Les gites du castel d’Alzac https://www.casteldalzac.com/fr-fr/

LE BOUDIN NOIR

Connu depuis l’antiquité, ce produit est resté une belle tradition paysanne liée moment du tue-cochon.On récupère le sang auquel on ajoute des épices, on le cuit et on l’embosse dans un boyau.Sur certains marchés on peut encore assister à ce moment.C’est le cas sur le marché de Chablis le dimanche matin. Il est traditionnellement associé aux pommes c’est un accord qui marche bien : le gras du boudin et la douceur des pommes.En dehors des pommes : des oignons caramélisés, des lentillesOn peut aussi en faire une terrine, voire une tarte (en y ajoutant des oeufs). En Belgique on fait boudin / compote / purée (mon plat d’enfance)

Une recette

Retirer le boyau du boudin / faire revenir des pommes et des oignons, ajouter des épices (canelle, piment d’espelette) / mélanger avec le boudin et garnir des feuilles de brick / Les badigeonner de beurre fondu et les enfourner 10 min à 180°

Et hop, pour l’apéro