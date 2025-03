Biarritz : la ville arrivée en tête du palmarès JDD des villes où il fait bon vivre

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !



Biarritz qui est arrivé en tête du palmarès JDD des villes où il fait bon vivre. Qui a même un peu toute l’année des airs de vacances. Et pas uniquement pour la pratique du surf - mais aussi pour diverses activités, et une vie culturelle, très riche : des expositions, des spectacles et des festivals ! Mon préféré le Temps d’aimer : un des grands rendez-vous de la danse, auquel participe des compagnies internationales, depuis plus de 30 ans. Ce qui permet de renouer aussi avec la tradition de la ville : Biarritz était le lieu privilégié de représentation des ballets du Marquis de Cuevas dans les années 30. Marquis de Cuevas, qui était le directeur d’une compagnie de ballets a Monte Carlo, et qui avait une maison secondaire. Aujourd’hui c’est maison d’Hôtes : la Maison du Marquis : à garder en tête.

Et de fêtes. Les biarrots, les basques en général, ont l’esprit festif….vous avez des quartiers « sympas » a nous recommander ?

Bibi Beaurivage. Il surplombe l’océan à 2 pas de la Côte des basques. C’est LE quartier le plus représentatif de l’âme basque : l’esprit festif, la générosité et les traditions. C’est l’un de plus anciens quartiers Celui des marins, des maraichers. Et notre chance c’est que c’est resté un village. La preuve en est ce que depuis plus de 70 ans, chaque année, début mai, se tiennent les fêtes de Bibi. Toutes les générations se retrouvent pour des concerts, des danse basques de tanborrada et de bibi Kantuz. Et puis dans un tout autre genre le quartier St Charles. Qui lui est situé derrière la chapelle impériale. Le quartier de la Belle Epoque Stravinsky y avait une villa, y avait même des écuries destinées aux chasses au renard, les aristocrates britanniques en étaient fan. Et Aujourd’hui il y fait bon vivre. Tout se fait a pied. On aime bien ses marchés, ses bonnes petites tables, ses cafés bien animés et -on y revient toujours- ses événements culturels comme les Scènes Estivales, qui rythment l’été avec des petits concerts de rues.

Fiche pratique

www.destination-biarritz.fr

- Hôtels Bibi Beaurivage Hôtel Kemaris : https://www.kemaris.fr/

- Hôtels Quartier Saint Charles

- Le Garage: https://www.hotel-garage-biarritz.fr/ Le Régina 5* https://www.reginaexperimental.com/