Réussite exemplaire

Le petit dossier

Pierre Bellemare

L’histoire se déroule en Allemagne, au début du régime nazi, nous sommes en 1937. Un vieux Monsieur tente de se faire recevoir par l’administration car il se sent coupable de la mort de sa femme. On finit par écouter son histoire mais aucune suite n’est donnée. Et un jour la police vient toquer chez lui, pour l’accuser, non pas du meurtre de sa femme comme on pourrait le penser, mais parce qu’il est juif. L’histoire de ce vieil homme n’a pas vraiment de dénouement, retrouvé pendu dans les bois, il aura été identifié et sa mort sera passée sous silence. Pas d’enquête… On connaît les motivations du vieil homme grâce à une lettre et un petit dossier récupéré après cette terrible époque qu’à été le conflit 39-45. Un petit dossier agrémenté seulement de quelques fiches, qui a survécu aux incendies, aux bombardements et à tous les chamboulements que peut provoquer la guerre. Pierre Bellemare raconte cette extraordinaire histoire dans cet épisode du podcast "Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare", issu des archives d’Europe 1.