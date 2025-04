[RÉCIT] - Le Génocide des Arméniens par Stéphane Bern

[RÉCIT] - La Cène, le mythique - et mystique - chef d'oeuvre de Léonard de Vinci par Stéphane Bern

Dans son récit, Stéphane Bern nous raconte l'histoire du Jeudi saint, non pas le dernier repas du Christ avec ses apôtres, mais la célébrissime peinture que le génie Léonard de Vinci, aussi imprévisible qu’insaissible, en a fait : la Cène, l’immense chef-d’œuvre de la Renaissance et l’une des œuvres d’art les plus mythiques – et mystiques – de tous les temps… En quoi la vision de La Cène de Léonard de Vinci est-elle complètement nouvelle ? Comment a-t-il réussi à rendre “vivante” son oeuvre ? Comment expliquer qu’autant d’énigmes continuent de l’entourer ? Pour en parler, Stéphane Bern reçoit Vincent Delieuvin, conservateur en chef chargé de la peinture italienne du 16ème siècle au Musée du Louvre Au Coeur de l'Histoire est réalisée par Pierre Cazalot. Rédaction en chef : Benjamin Delsol. Auteur du récit : Eloi Audoin-Rouzeau. Journaliste : Clara Leger.