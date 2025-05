Une spécialité marocaine, des pommes de terre farcies et un miso équilibré 

Des produits de saison et des conseils, Laurent Mariotte et ses bons vivants sont là pour la septième saison de La table des Bons vivants ! Une émission pour vous aider à bien manger et comprendre ce que vous mangez.

Cette semaine, Laurent Mariotte est entouré de Luana Belmondo, cuisinière et auteure culinaire, et d’Yves Camdeborde, chef et bistronome. Quel est votre goût de la semaine ? C’est la question rituelle posée par Laurent Mariotte. Ça peut être une saveur qui a marqué gustativement leur semaine, un restaurant qui leur a tapé dans l'œil, un plat qu’ils ont cuisiné ou qu’on leur a concocté. L’occasion de découvrir de nouveaux goûts ou de nouvelles adresses, des coups de cœur mais aussi, pour eux, de passer des coups de gueule.

Laurent Mariotte a eu un coup de cœur pour le miso, pâte fermentée de soja, mais celle qu’il a goûté a été faite à partir de lupin fermenté. Il en a cuisiné pour accompagner un brocoli.



Luana Belmondo revient d’Essaouira au Maroc où elle a découvert la tfaya, un couscous aux oignons caramélisés et fondants, avec des bâtonnets de cannelle et des raisins secs.



Yves Camdeborde est revenu au Violon d’Ingres et aux Cocottes, deux restaurants tenus anciennement par Christian Constant. Maintenant repris par une nouvelle équipe, il n’a pas été déçu, bien au contraire, ravi de revoir les raviolis de langoustines et la pomme de terre farcies qui ont fait le succès de ces deux adresses.