Le mariage de la fraise et de l’orange, un sorbet algérien et un maki de veau

Des produits de saison et des conseils, Laurent Mariotte et ses bons vivants sont là pour la septième saison de La table des Bons vivants ! Une émission pour vous aider à bien manger et comprendre ce que vous mangez.

Cette semaine, Laurent Mariotte est entouré de Luana Belmondo, cuisinière et auteure culinaire, et du chef Mohamed Cheikh, gagnant Top Chef en 2021 et à la tête du restaurant Meïda à Saint-Ouen, ainsi que de Chik’Chill à Créteil. Quel est votre goût de la semaine ? C’est la question rituelle posée par Laurent Mariotte. Ça peut être une saveur qui a marqué gustativement leur semaine, un restaurant qui leur a tapé dans l'œil, un plat qu’ils ont cuisiné ou qu’on leur a concocté. L’occasion de découvrir de nouveaux goûts ou de nouvelles adresses, des coups de cœur mais aussi, pour eux, de passer des coups de gueule.

Laurent Mariotte évoque le goût des premières fraises, accompagnées de fleur d’oranger et d'un jus d’orange sanguine.



Luana Belmondo a apporté les makis au veau de lait du boucher Hugo Desnoyer, tranché finement et entourant une farce de burrata, de tomates séchées et du jambon de Parme.

Mohamed Cheikh revient d’Algérie où il a goûté le créponné, un sorbet au citron. La recette fait partie de l'histoire de la ville d'Oran, elle aurait été inventée par Gilbert Soriano alors propriétaire de la crèmerie « l'Oranaise.” On peut retrouver cette spécialité algérienne en France grâce au glacier Abdelhak Créponné, 224 rue de Paris à Montreuil.