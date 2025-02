La tournée des Ducs (1/5) : Le duc de Bourgogne, "petit dauphin" de France

Écouter l'épisode Partager

Toute cette semaine, Au Coeur de l'Histoire fait "La tournée des Ducs".

Pour ce premier épisode, Stéphane Bern raconte Louis de France, l’un des petit-fils de Louis XIV, le fils du Grand Dauphin qui a hérité du titre de duc de Bourgogne et de "petit dauphin" de France également.

Un petit dauphin qui va rapidement devenir grand et, au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, aurait pu être roi de France. Mais le destin en a décidé autrement…



Quelles étaient les relations entre le duc de Bourgogne et son grand-père Louis XIV ? Peut-on imaginer quel roi il aurait été ? Que reste-t-il de lui dans la mémoire collective ?



Pour en parler, Stéphane Bern reçoit Jean de La Rochefoucauld, historien, auteur de "Le Duc de Bourgogne, promesses et mirages du petit-fils de Louis XIV" (Perrin).



Au Coeur de l'Histoire est réalisée par Célestin Muller. Rédaction en chef : Benjamin Delsol. Auteure du récit : Charlotte Chaulin. Journaliste : Clara Leger.

En savoir plus