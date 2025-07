Comment les chefs cuisinent chez eux ?

Chaque samedi, Laurent Mariotte et ses chroniqueurs reçoivent des experts pour débattre et décrypter l’agriculture, l’alimentation, la cuisine d’aujourd’hui. Un éclairage utile pour mieux choisir et cuisiner au quotidien.

Chaque samedi, Laurent Mariotte et son invité vous livrent conseils, trucs et astuces autour de la gastronomie et l'alimentation. Un éclairage utile sur l'art du bien-manger. Aujourd'hui, tout savoir sur la cuisine des chefs... à la maison, avec notre invité Virginie Basselot, cheffe du Chantecler et de la Rotonde au Negresco à Nice et Rémi Dechambre, auteur du livre « Quand les chefs rentrent à la maison, 80 chefs emblématiques vous invitent chez eux » aux éditions Larousse.

Ce samedi à la table des bons vivants on s'intéresse à ce que les chefs cuisinent chez eux.

Quels plats aiment-ils faire pour ceux qu’ils aiment ? On entre dans l’intimité des chefs : on ouvre la porte de leurs cuisines personnelles, à la maison…

Pour en parler, Rémi Dechambre, journaliste gastronomique est en studio, il est l'auteur du livre « Quand les chefs rentrent à la maison » aux éditions Larousse. La cheffe Virginie Basselot, du Chantecler et de la Rotonde au Negresco à Nice est en ligne.

