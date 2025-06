[INTÉGRALE DU 21 JUIN] Les auditeurs cuisinent l’été - Laurent Mariotte reçoit Tina Arena

Laurent Mariotte s'entoure de bons vivants pour une émission autour de la cuisine du quotidien : qu'ils soient chefs, artistes ou intellectuels, ils ont en commun cette passion du bien manger et la partagent pendant 1h30 avec les auditeurs d'Europe 1. Promenades gourmandes à travers les marchés et chez les producteurs, recettes simples et conseils proches des préoccupations des auditeurs... Le rendez-vous incontournable des gourmands !

Des produits de saison et des conseils, Laurent Mariotte et ses bons vivants sont là pour la septième saison de La Table des Bons vivants ! Une émission pour vous aider à bien manger et comprendre ce que vous mangez.

Cette semaine, Laurent Mariotte est entouré de Luana Belmondo, cuisinière et auteur de livres culinaires et d’Olivier Poels, notre spécialiste en bonnes bouteilles, rédacteur en chef adjoint à la Revue du Vin de France. Quel est votre goût de la semaine ? C’est la question rituelle posée par Laurent Mariotte. Ça peut être une saveur qui a marqué gustativement leur semaine, un restaurant qui leur a tapé dans l'œil, un plat qu’ils ont cuisiné ou qu’on leur a concocté. L’occasion de découvrir de nouveaux goûts ou de nouvelles adresses, des coups de cœur mais aussi, pour eux, de passer des coups de gueule.



Laurent Mariotte

Luana Belmondo recommande La Petite République, nouveau restaurant à Paris dans le 7ème, servant des assiettes partageuses sans oublier d’être généreuses, tel un artichaut frit à l’aïoli, des sucrines grillées sauce césar et des moules à l’escabèche inspirées des tapas espagnols.

Olivier Poels conseille la cantine vigneronne du Château Palmer à Margaux-Cantenac (Gironde) avec un menu à moins de 30 euros et un restaurant gastronomique d’autre part tenu par Jean-Denis Le Bras.



Cette semaine, votre radio préférée réunit la grande famille Europe 1 ! Animateurs, journalistes et vous, auditeurs d'Europe 1. Tous les jours, tout au long de la journée, découvrez comment la rédaction travaille et prépare l’information libre que vous entendez, assistez aux émissions, comme ce samedi à la Table des Bons Vivants où Sophie, Mathieu et Patricia, trois fidèles auditeurs de l’émission viennent partager leurs goûts de l’été et leurs recettes inratables qui font la joie de leurs tablées estivales entre amis et en famille.

Pour Patricia, l’été rime avec les herbes fraîches : thym citronné, romarin, menthe et fenouil sauvages qu’elle cueille dans la Garrigue lorsqu’elle est de passage chez sa sœur. Elle fait découvrir à Laurent Mariotte et sa bande la feuille de citron, un ingrédient de la cuisine laotienne, disponible dans toutes les épiceries asiatiques. Elle plonge cette feuille dans toutes ses sauces tomates en été.

Sophie, quant à elle, dévoile sa recette phare quand vient les beaux jours : les linguine alle vongole qu’elle prépare chaque été en Vendée dans sa maison de famille. Après avoir fait dégorger les coques et palourdes du littoral dans plusieurs bain, elle concasse tomates, ail et persil qui serviront de base à la sauce. Elle n’oublie pas d’y glisser une lichette de Muscadet et d’y verser les pâtes toujours cuites al dente car elles cuiront une dernière fois dans la sauce une fois égouttées.

Quant à Mathieu, pâtissier parisien, il apporte une tarte sablée aux fraises et aux framboises, le dessert qu’il propose chaque été à sa famille et ses enfants lorsqu’il est dans le Périgord. C’est d’ailleurs en Dordogne qu’il prépare chaque mois d’août son clafoutis avec les mirabelles des jardins environnants sa maison de famille.



Ce 21 juin signe le début de l’été mais c’est aussi le jour de la fête de la musique ! L’occasion de tester les connaissances des chroniqueurs sur les ustensiles de cuisine qui porte le nom d’instruments et il y en a beaucoup : mandoline, piano et batterie de cuisine, piston et même cuillères, Laurent Mariotte mène un quizz musical et culinaire avec ses bons vivants et les auditeurs en studio !



Comme dans chaque épisode, l’équipe de la table des bons vivants continue de jouer avec vous. Laurent Mariotte vous fait écouter un son en rapport avec la cuisine… à vous de le découvrir. Pour jouer avec nous, envoyez un SMS avec le mot “CUISINE” au 7 39 21 (3 x 0.75 € + coût du SMS).



Comme chaque semaine, Laurent Mariotte reçoit un invité. Cette semaine, c'est la chanteuse Tina Arena. La star australienne multi-récompensée, aux 10 millions de disques vendus à travers le monde, et 50 ans de carrière, sera en concert en octobre 2026 en France et en Belgique.

Le plat du jour est signé Clément Vergeat, chef au Domaine de Roncemay à Chassy (Yonne) à la tête du restaurant gastronomique ERRE et du Bistrot du Château dans le même lieu. Il prépare pour toute la table une recette tout en fraîcheur : salade de tomates cerises, tagète, céleri branche et pickles de moutarde, une recette à retrouver à la carte de son Bistrot du Château. Il donne aussi des conseils à nos auditeurs pour réussir comme un chef sa salade de tomates.

Pour la dernière partie de l’émission, Laurent Mariotte, comme chaque semaine, passe l’invité sur le grill des Bons vivants. Cette semaine, c’est la chanteuse Tina Arena. Quel est le goût de votre enfance ? Quels sont les ingrédients que vous avez toujours dans votre frigo ? Ce sont quelques-unes des questions qui sont posées.

https://www.tinaarena.com/

https://www.chateau-palmer.com/

https://roncemay.com/fr/restaurant-bar.html

