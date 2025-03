Les 100 jours du gouvernement Bayrou : la censure est-elle encore possible ?

"Submersion migratoire" les mots de François Bayrou vont-ils provoquer la censure ? Réponse avec François-Noël Buffet, Karim Bouamrane et Aurélien Le Coq.

La semaine politique, c'est une heure de débat et d’interviews consacrés à l’actualité politique… Cette semaine, nous revenons sur les propos de François Bayrou. Le Premier ministre a jugé que plusieurs zones en France subissaient une submersion migratoire, une position qui irrite la gauche, mais flatte le rassemblement national. Le Parti socialiste menace dorénavant de voter "une censure morale" contre le gouvernement lors de l'examen du projet de loi de finances à partir de lundi à l'Assemblée nationale. "Votez la censure, ce serait irresponsable" alerte le socialiste Karim Bouamrane. Au contraire, ne pas le faire serait une trahison du programme du nouveau Front populaire pour l'insoumis Aurélien Le Coq, représentant de LFI lors de la commission mixte paritaire. Grand expert de l'immigration et ministre responsable de la Sécurité civile, François-Noël Buffet explique, quant à lui, la position exacte du gouvernement sur la question migratoire et plaide pour une réduction de l'immigration régulière.