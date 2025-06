La bourse du 17/06/2025 à 19h

Économie La France bouge Aurélien Fleurot

Entreprises, associations, collectivités locales... Elisabeth Assayag met chaque jour à l'honneur celles et ceux qui travaillent activement au renouveau de la société économique et entreprennent partout en France. Ils évoquent chacun au micro d'Europe 1 leur expérience et partagent leurs astuces et conseils avec celles et ceux qui viennent de se lancer.<br /> <br /> Aurélien Fleurot remplace Elisabeth Assayag ce mardi 17 juin.