ABUS DE FAIBLESSE - Encore mineure, Ludivine a été sous l’emprise sexuelle de son coach sportif : « J’étais devenue sa chose »

TRAQUES - Rachel a été persécutée par son ex : « Il me disait : "je fais ça pour ton bien"»

Olivier Delacroix part à la rencontre de Rachel. Lorsqu’elle a 17 ans, elle tombe amoureuse d’un homme qui lui fait vivre un enfer. Pendant deux ans, la jeune femme est victime de violences physiques et de manipulation. Elle donne naissance à une petite fille et se réfugie chez ses parents pour échapper à son bourreau. Fou de rage, l’homme la poursuit et se rend chez la famille, agresse Rachel et sa mère. Puis, il assassine son père. Depuis ce drame, Rachel et ses proches vivent dans la peur. Malgré son incarcération, l’homme continue d’envoyer des lettres de menaces à la famille. Le jour de la libération approchant, l’angoisse pour leur sécurité ne cesse de s'intensifier. La traque va-t-elle reprendre ? Comment Rachel et son entourage parviennent-ils à se reconstruire après cette nuit de cauchemar ? Comment vivre avec la culpabilité de la mort de son père ? Rachel a accepté de confier son histoire dans cet épisode du podcast "Dans les yeux d’Olivier" produit par Europe 1.