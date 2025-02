Le journal de 20h du 27/02/2025

Société Les années Top 50 Ombline Roche

Tous les samedis et dimanches, embarquez pour un voyage musical inoubliable avec Ombline Roche sur Europe 1. "Les années Top 50" vous plonge dans l'univers nostalgique et vibrant des années 1980-1990. Une invitation à revivre les moments forts de l'émission culte "Top 50", qui a marqué toute une génération. Ombline Roche vous guide à travers les tubes intemporels, les anecdotes croustillantes et les souvenirs émouvants de cette période. Que vous soyez un enfant des années 1980-1990 ou simplement curieux de découvrir cette époque mythique, "Les années Top 50" est le rendez-vous à ne pas manquer : tous les soirs du lundi au vendredi entre 22h15 et 22h30, et de 21h à 22h le week-end. Laissez-vous porter par les mélodies envoûtantes, les rythmes endiablés et les histoires captivantes qui ont façonné la bande-son de toute une décennie.