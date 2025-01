Accident de car scolaire : les associations d'automobilistes veulent renforcer les contrôles de stupéfiants

Grippe : les médecins débordés alors que l'épidémie s'accélère dans le pays

L'épidémie de grippe s'accélère partout en France et certains médicaments antiviraux, comme le Tamiflu et ses génériques, sont en tension ou en rupture de stock, selon l'Agence nationale de sécurité du médicament. La grippe n'épargne plus les enfants, de plus en plus nombreux à l'hôpital. Alors forcément, les médecins généralistes sont très sollicités.