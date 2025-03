Société Balades en France William Leymergie

Explorez les richesses insoupçonnées de la France avec William Leymergie dans son émission, Balades en France. Plongez dans des escapades uniques, hors des sentiers battus, où chaque épisode vous transporte à la découverte des trésors culturels, naturels et gastronomiques qui font la richesse du patrimoine français. En compagnie de chroniqueurs experts tels que Gavin’s Clemente Ruiz du Guide du Routard, Danièle Moreau et Sarah Doraghi, vivez des moments d’évasion à travers des régions emblématiques et des lieux secrets. Sites insolites, savoir-faire d’exception, traditions locales et expériences culinaires inédites. Partez en balade avec nous et laissez-vous inspirer !