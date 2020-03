Transport : des fauteuils roulants autonomes à disposition dans les aéroports

Du nouveau dans les aéroports où il faut souvent marcher des heures pour se rendre à la porte d’embarquement. On teste actuellement des fauteuils roulants autonomes qui transportent les passagers ayant des difficultés à se déplacer.

Ce n’est pas réservé aux personnes handicapées. Cela concerne aussi les femmes enceintes, les personnes âgées ou ceux qui ont un pied dans le plâtre. Bref, tous ceux qui ont des problèmes de mobilité.

D’ailleurs, ils ressemblent plus à des micro voitures de golf qu’à des fauteuils médicaux (pas sans volant, une seule place et un porte-bagages). On les réserve avec son billet. Et ils vont nous emmener, de façon totalement autonome, jusqu’à la porte d’embarquement. Sans se perdre, en évitant les passants et les obstacles.

On ne pourra plus faire un tour au duty free ou de prendre un café ?

Si, heureusement. Il y a un petit écran avec la liste des boutiques. Donc on peut demander à s’arrêter où on veut. Et une fois arrivé à la porte d’embarquement, le fauteuil repart tout seul à son point de charge.

C’est testé depuis ce week-end à l’aéroport JFK de New York. Ils viennent aussi d’être mis en place à Abu Dhabi et devraient arriver à Heathrow (à Londres) dans les semaines qui viennent.

Mais il n’y a pas que les compagnies aériennes qui sont intéressées. On devrait également en voir bientôt dans les centres commerciaux. Car eux aussi cherchent à attirer ceux qui ont des problèmes de mobilité.

Est-ce qu’on pourrait aussi les voir dans la rue ?

Pas ceux-là, car ce sont des fauteuils exclusivement d’intérieur. Mais Segway travaille sur un modèle adapté à la route. L’idée étant d’en faire une alternative aux vélos et aux trottinettes pour les seniors et ceux qui ont des problèmes d’équilibre. Mais il y a des chances que la ceinture et le casque soient alors obligatoires.