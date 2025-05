Voitures électriques : les immatriculations de Tesla continuent de s'effondrer en France en avril

Les immatriculations de Tesla ont continué de chuter en France en avril, avec une baisse de près de 60% par rapport au même mois il y a un an, dans un marché des voitures électriques, qui stagne.

Les immatriculations de Tesla ont continué de chuter en France en avril, avec une baisse de près de 60% par rapport au même mois il y a un an, dans un marché des voitures électriques, qui stagne. En pleine modernisation de sa gamme mais potentiellement freiné aussi par l'image de son patron Elon Musk, le constructeur américain de voitures électriques a vu ses immatriculations baisser de 44% en France depuis le début de 2025, avec 7.556 véhicules écoulés.

Le marché des voitures neuves a accusé un repli de 5,64%, moins important que le mois précédent (-14,5%) avec 139.000 voitures immatriculées, selon les chiffres publiés mardi par la Plateforme automobile (PFA). "On est sur un niveau préoccupant de marché qui est très bas par rapport à la période pré-Covid", a commenté à l'AFP Nicolas Le Bigot, directeur général par intérim de PFA.

Un repli qui touche aussi Stellantis

"Dans un contexte d'incertitude économique, les Français consomment moins, ils épargnent. Tout cela est amplifié par des incertitudes liées à la guerre commerciale que Trump a livrée à l'ensemble des pays de la planète, avec des droits de douane qui engendrent des impacts macro-économiques importants au plan financier mondial et touchent aussi la confiance des ménages", ajoute-t-il.

"Tout baisse, et dans cet ensemble qui baisse, on a une part de marché des véhicules électriques qui stagne à environ 18%", a-t-il poursuivi. Le repli touche notamment Stellantis (-12% sur un an). Le groupe Renault reprend, lui, des couleurs (+2%) et dépasse Stellantis en termes de volume (39.000 voitures immatriculées en avril contre 33.786). Le numéro trois, Volkswagen, recule de 8,5%, freiné par ses marques, notamment Seat.