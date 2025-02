«Chacun gère son argent» : en couple, le compte commun n'est plus la seule option privilégiée par les Français

L'argent dans les couples est souvent source de tensions. Pourtant, plus d'un couple sur deux dispose d'un compte commun. Et d'autres font le choix de garder des comptes bien séparés et de bien se répartir les dépenses.





Le 14 février marque la fête des amoureux. Un moment important pour les couples, et également les restaurants, qui ne manquent pas de faire le plein à l'occasion de la Saint-Valentin. Mais qui réglera l'addition ?

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Applications tierces

Pour la plupart des couples, la question ne se pose pas en réalité puisque 59% d'entre eux ont un compte commun, selon une étude de MonneyVox. Mais pour d'autres, être en couple ne signifie pas forcément tout partager, encore plus quand il s'agit d'argent.

Pacsée depuis quelques années, Justine a une idée bien arrêtée sur la question. "Chacun gère son argent sur des comptes séparés", insiste-t-elle au micro d'Europe 1. Une solution de facilité pour éviter tout problème avec son compagnon. "On trouve ça plus simple. Et quand on a des dépenses en commun, généralement, on utilise des applications type Tricount, pour gérer qui paie quoi et à quel niveau. Et c'est vraiment bien pour suivre aussi l'évolution des dépenses en commun", poursuit-elle.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le compte commun en plus des comptes séparés, la meilleure façon de gérer son budget ?

Cette application qui divise le prix d'une dépense par le nombre de personnes concernées, Tristan, lui, n'en a pas besoin. Ce trentenaire, également pacsé, opte pour une autre stratégie. "Nous, on a un compte séparé plus un compte commun pour les dépenses communes, comme la nourriture, le loyer, ce genre de choses de la vie de tous les jours", explique-t-il.

Et pour assurer la surprise, c'est son compte personnel que Tristan utilisera pour offrir un cadeau à sa Valentine ce vendredi soir.