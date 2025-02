La chanteuse américaine Roberta Flack, connue pour «Killing Me Softly With His Song», est morte à 88 ans

La célèbre interprète américaine, Roberta Flack, connue pour son titre "Killing Me Softly With His Song", est décédée ce lundi 24 février, à l'âge de 88 ans, a annoncé son agent. "Elle est décédée paisiblement, entourée de sa famile. Roberta a franchi des frontières et battu des records", précise le communiqué.

Roberta Flack, l'une des grandes voix soul américaines, connue pour "Killing Me Softly With His Song" dans les années 1970, est décédée à l'âge de 88 ans, a annoncé lundi son agente.

"Elle est morte paisiblement, entourée des siens", indique le communiqué de son agente, Elaine Schock.

Grammy Award de la chanson de l'année 1974 pour "Killing Me Softly With His Song"

Née en Caroline du Nord (est) d'une mère organiste pianiste virtuose, la chanteuse afro-américaine a eu une grande influence sur la soul, qu'elle a mêlée au jazz et au folk.

Son premier succès, "The First Time Ever I Saw Your Face", remporte le Grammy Award de la chanson de l'année en 1973. Performance rarissime, une autre chanson interprétée par Roberta Flack, "Killing Me Softly With His Song", récidive l'année suivante. Le hit connaîtra à nouveau le succès dans les années 1990 quand il sera repris par les Fugees et sa chanteuse Lauryn Hill.

Roberta Flack fut aussi l'une des voix du mouvement des droits civiques américains. Elle s'était produite en 1999 devant le héros de la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, Nelson Mandela.

Atteinte de la maladie de Charcot, qui lui avait été diagnostiquée en 2022, elle ne pouvait plus se produire ces dernières années.