«À l’intérieur» : la nouvelle bande-dessinée de Mathieu Sapin qui casse les idées reçues sur la police

Mathieu Sapin s’immerge dans les coulisses de la Place Beauvau. Dans sa nouvelle bande dessinée, intitulée "À l’intérieur", l’auteur accompagne policiers et gendarmes sur le terrain, carnet en main, pour brosser un portrait nuancé et humain des forces de l’ordre, loin des clichés.





La Place Beauvau en bande dessinée. L'immersion se fait grâce aux coups de dessins de Mathieu Sapin. Il s’était déjà introduit en BD dans la campagne de François Hollande et dans le quotidien de Gérard Depardieu. Dans cet album, intitulé À l'intérieur, l'auteur a suivi la police et la gendarmerie dans leurs opérations spéciales.

Au cœur du plus secret des ministères

Un gilet pare-balles, un casque, des jambières, et un petit carnet. Le dessinateur se retrouve au cœur d’une manifestation contre les retraites, mais aussi lors de la visite du pape à Marseille, accompagne la brigade des stups… Mais le principe reste le même. Mathieu Sapin observe, dessine, questionne les policiers et les gendarmes.

Ils ont un sens du devoir qui force l'admiration parce que ce sont des métiers compliqués et pas très bien payés. J'espère montrer dans l'album un visage humain et montrer des gens pour qui le service public a beaucoup de sens", explique l'auteur.

Mathieu Sapin a hésité avant de se lancer. Les forces de l’ordre est un sujet qui divise, mais la curiosité l’a emporté. "Je pense qu'il aime aussi la liberté qu'on lui a donnée. Nous, on ouvre nos portes, on ne relit pas. Il fait son travail immersif et raconte à sa manière", explique Camille Chaize du service communication du ministère de l’Intérieur.

À l’intérieur est ainsi une BD très réussie, très instructive et surtout totalement anti-idée reçue. À noter, que sa prochaine bande dessinée sera sur les coulisses du chantier de Notre-Dame de Paris.