Avis à nos auditeurs férus de cuisine !

Samedi 15 février dans "La table des bons vivants" à 11h sur Europe 1, les auditeurs qui joueront afin de tenter de découvrir ce qui se cache derrière le bruit de cuisine de la semaine pourront remporter un coffret de poêles haute qualité de la marque CRISTEL, fabricant français de casseroles, poêles et matériel de cuisine haut de gamme depuis 30 ans.

Cette semaine, tentez de gagner un lot de poêles CRISTEL dans "La table des bons vivants" © Cristel

Ces poêles sont garanties à vie et sans PFAS pour une cuisson totalement saine et compatibles "tous feux", plaques à induction, cuisson au four, et passables au lave-vaisselle.

Pour vous inscrire au jeu de "La table des bons vivants", envoyez CUISINE par SMS au 7 39 21 (3x0.75cts+prix du sms).

Règlement du jeu disponible sur cette page.

