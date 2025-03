Évasion de Mohamed Amra : des suspects liés à sa cavale placés en détention provisoire

Article Suggestions

Soupçonnés d'avoir été impliqués dans la cavale de Mohamed Amra, deux hommes ont été placés en détention provisoire mardi. Les deux suspects avaient été mis en examen vendredi, comme six autres personnes, mais avaient demandé de repousser leur comparution devant la juge des libertés et de la détention, et étaient incarcérés dans l'attente de cette audience.