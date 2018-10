YouTube inaccessible plus d'une heure suite à une panne majeure

C'est l'une des plus grosses pannes de l'histoire de YouTube. Le site de partage de vidéos de Google est resté inaccessible plus d'une heure dans la nuit de mardi à mercredi, entraînant de nombreuses réactions des internautes. L'intégralité des services de YouTube (YouTube, YouTube Music, YouTube TV...) étaient concernée par cette panne qui a touché le monde entier en pleine soirée aux Etats-Unis. Le problème a été résolu peu avant 5 heures, heure française.

Des pannes rares. Comme sur tous les services opérés par Google et plus généralement par toutes les grandes entreprises de la tech, les pannes de ce type sont rares. Quand elles ont lieu, elles ne concernent généralement qu'une partie du globe ou que certains morceaux des services. Elles ne durent habituellement que quelques minutes à la différence de cette panne qui a duré plus d'une heure. Google n'a pour le moment communiqué sur l'origine du problème, indiquant simplement sur Twitter "travailler à résoudre le problème" et s'excusant "pour les problèmes que cette panne pourrait causer". A 5 heures, YouTube a remercié les utilisateurs "pour leur patience".

We're back! Thanks for all of your patience. If you continue to experience issues, please let us know. https://t.co/NVU5GP7Sy6 — Team YouTube (@TeamYouTube) 17 octobre 2018

De nombreux messages sur Twitter. Sur Twitter, les internautes n'ont pas tardé à réagir à cette panne avec des messages amusants. Le hashtag #YouTubeDown était la tendance la plus populaire sur le réseau social à l'oiseau bleu mercredi matin. La police de Philadelphie a même publié un message sur son compte Twitter officiel : "Oui, notre YouTube est en panne aussi. Non, n'appelez pas le 911, nous ne pouvons rien y faire".