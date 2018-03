X Labs : Mo Gawdat nous emmène dans les coulisses du laboratoire secret de Google

INTERVIEW

Un laboratoire ultra-secret. Chez X, "le bras de l'innovation de Google", les ingénieurs travaillent à des projets qui peuvent changer les transports, la santé ou l’accès à la technologie. Mo Gawdat, le Chief Business Officer des X Labs, était l'invité d'Europe 1 dimanche dans C'est arrivé demain à l'occasion de son passage à Paris. Il détaille les projets sur lesquels la firme travaille et ce qui pousse le laboratoire à s’intéresser à un sujet. "Nous regardons quels sont les problèmes qui affectent la vie d'un milliard de personnes ou plus et nous tentons de trouver des solutions", indique-t-il.

De nombreux projets en cours

Certains des projets sur lesquels travaillent X sont devenus très populaires avec le temps. "Google X a inventé le concept d'une voiture qui se conduit tout seul. Nous avons déjà faut 7,5 millions de kilomètres aux Etats-Unis sans un accident. Ce type de projet promet de rendre le monde plus sûr", explique-t-il. Mais les ingénieurs de X ne se limitent pas aux innovations purement technologiques. Google a également beaucoup investi dans le domaine de la santé. "C'est probablement la question la plus importante, il y a tellement de gens qui sont malheureux. Une personne sur quatre dans le monde occidental est déprimée", confirme Mo Gawdat.

Mais ce n'est pas tout. "Nous travaillons sur beaucoup de problématiques, nous avons travaillé sur des projets autour des énergies vertes, du changement climatique ou du stockage de l'énergie", explique le Chief Business Officer de Google X Labs. "Nous travaillons aussi sur la démocratisation de l'accès à Internet pour offrir un accès à plus de 4 milliards de personnes qui n'ont toujours pas accès à l'Internet comme nous nous l'avons", poursuit-il. Les équipes de X Labs s’intéressent également à "la sécurité des êtres humains" et réalisent régulièrement des enquêtes sur des sujets de société comme "la nourriture, la santé et la bio-technologie".

Un secret important

Comme beaucoup d'autres sociétés et notamment Facebook, X Labs effectuent d'importantes recherches sur l'intelligence artificielle. "L'IA est réelle. Aujourd’hui, des machines sont plus intelligentes qu'elles ne l'étaient hier, elles voient mieux que nous et elles entendent mieux que nous. Le champion du monde d'échecs est une machine, celui du jeu de GO aussi", rappelle le responsable de Google. Face à cette montée en puissance de l'intelligence artificielle, d'aucuns s'inquiètent de la possibilité qu'elle prenne la place de l'homme et détruise des emplois. "L'IA est une façon de développer la technologie et chaque fois qu'une technologie de cette magnitude arrive, on imagine qu'elle va mettre un terme à l'avance de l'être humain, mais non. Avec les technologies de l'information, on s'attendait à ce qu'il n'y ait plus d'êtres humains et ça ne s'est pas produit", affirme-t-il.

Malgré ces annonces publiques, un certain mystère entoure toujours les travaux du X Labs. "Nous nous sommes rendus compte qu'un certain niveau de confidentialité est nécessaire pour que les gens inventent et innovent", répond Mo Gawdat. "Il y a beaucoup de choses que de Google X ne vous dira jamais, que nous ayons réussi à les faire ou que nous ayons échoué", conclut-il.