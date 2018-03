Test du Huawei P20 Pro : tout pour la photo

TEST

Un nouveau concurrent pour l'iPhone X d'Apple et Galaxy S9 de Samsung. Huawei a présenté mardi son nouveau smartphone haut de gamme, le P20 Pro. Avec son triple capteur photo à l'arrière, il mise sur la photo pour séduire les utilisateurs. Europe 1 l'a essayé avant sa sortie en France, le 6 avril.

Un design soigné

Avec une construction intégralement en verre, le P20 Pro donne sans aucun doute une impression de haut de gamme. Revers de la médaille : la face arrière, quelle que soit sa couleur, est un véritable aimant à traces de doigts. Dans la main, bien qu'assez imposant en raison de son grand écran de 6,1 pouces, le téléphone est agréable à utiliser. Pour rendre l'appareil le plus compact possible, Huawei a cependant opté pour un écran bord à bord qui recouvre la quasi-totalité de la face avant. Une encoche qui contient les capteurs et notamment la caméra avant vient simplement rogner légèrement sur le haut de l'écran. Le positionnement du capteur d'empreintes digitales, sous l'écran, et qui occupe donc une fine bande, est toutefois étonnant. Il aurait probablement été plus logique de le placer à l'arrière de l'appareil, près du capteur photo, pour qu'il soit facilement accessible.

L'écran, lui, s'avère particulièrement réussi. Huawei ayant opté pour la technologie OLED, qui permet d'afficher des couleurs plus vives et de proposer un taux de contraste plus élevé et des noirs plus profonds, les images et les vidéos bénéficient d'un très bon rendu. Un sentiment renforcé par la grande taille de l'écran (6,1 pouces) et sa définition importante (2.240 x 1.080 pixels). L'encoche, où sont placés les capteurs, est elle bien intégrée dans l'écran et ne gêne pas la lecture. Une fonctionnalité permet même de la masquer en affichant une fine bande noire tout en haut de l'écran.

Des photos remarquables

A l'intérieur, Huawei a opté pour un processeur maison Kirin 970 et 6Go de mémoire vive. L'ensemble offre au P20 Pro une fluidité sans faille aussi bien dans la navigation entre les menus que lorsque le smartphones est sollicité pour des tâches plus gourmandes en énergie comme du montage vidéo ou des jeux vidéo. Niveau logiciel, le P20 Pro embarque la dernière version d'Android, 8.1 Oreo avec une surcouche développée par Huawei. Elle offre des icônes d'application et des menus personnalisés. C'est également sur cette surcouche que se basent les applications intégrées par défaut dans le smartphone (appareil photo, téléphone SMS...). Son design d'un autre âge, un peu kitsch et compliqué rend l’utilisation très désagréable. Le plus simple reste donc d'installer, depuis le Play Store, une autre interface, plus épurée.

C’est sur la photo que le constructeur mise le plus. Pour cela, il a opté pour un triple capteur développé en partenariat avec le spécialiste de la photo Leica. Parmi eux, deux capteurs RGB de 40 et 20MPixels ouvrant à f/1.6 sont chargés de capturer les couleurs, tandis que le troisième, noir et blanc, fait office de TelePhoto avec une définition de 8MPixels. Dans les faits, le P20 Pro s'en sort très bien en extérieur et de jour. Les couleurs des photos sont justes et les clichés nets. Surtout, le résultat est particulièrement réussi avec le zoom optique 3x, mais aussi avec le zoom hybride 5x. Toujours dans de bonnes conditions lumineuses, le mode portrait qui permet de réaliser des images avec un effet de flou autour du sujet, est efficace.

Lorsque la lumière diminue et de nuit, le résultat est également une bonne surprise. Le P20 Pro parvient en effet à réaliser des images nettes assez facilement et avec un niveau de détail supérieur à ses concurrents. En revanche, mieux vaut éviter d'utiliser le zoom lorsque la lumière manque. Pour ce qui est de la caméra avant de 20MPixels, le résultat est satisfaisant et les fans de selfies apprécieront les fonctionnalités de retouche du visage proposées.