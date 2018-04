Test de l'iPad 9,7 pouces (2018) : parfait pour l'école, adapté au grand public

TEST

Un iPad pour les écoles. Apple a présenté mardi dernier dans un lycée de Chicago son nouvel iPad de 9,7 pouces. Avec le même design que le modèle annoncé l'an dernier à la même période, il apporte plusieurs nouveautés importantes comme le support du stylet ou un nouveau processeur qui permet le support amélioré de la réalité augmentée. Son prix, enfin, baisse nettement de 409 à 359 euros. Une réduction supplémentaire d’environ 20% est par ailleurs prévue pour les écoles qui souhaiteraient l'acquérir. Europe 1 l'a utilisé durant une semaine. Peut-il se faire une place à l'école, voire faire oublier l'iPad Pro ? Verdict.

Un iPad... au look d'iPad

Qu'est ce qui ressemble plus à un iPad qu'un autre iPad ? Ce nouvel iPad de 6ème génération reprend trait pour trait le design du modèle actuel. On retrouve donc tous les éléments habituels d'un iPad avec des bords très arrondies, le bouton d'accueil sous l'écran et des bordures entourant la dalle tactile assez importantes. Contrairement à l'iPad Pro de 10,5 pouces, Apple a en effet décidé de ne pas réduire les tranches autour de l'écran. A l'usage, cette décision ne pose pas de problème et l'iPad tient bien dans les mains. A l'arrière les choses n'ont pas changé non plus, on retrouve la caméra de 8MPixels et les mêmes coloris que sur le précédent modèle : gris sidéral, argent et or. On note cependant une légère modification du coloris or, particulièrement réussi, qui tire désormais vers le "or rose".

L'écran rétina de 9,7 pouces reste lui similaire à ce qu'Apple proposait déjà sur le modèle de 2017. Avec une résolution de 2.048 x 1.536 pixels, il est largement suffisant pour ne pas permettre de distinguer les pixels. Surtout, malgré l'absence de la technologie TrueTone, il affiche des couleurs étonnamment vives et puissantes. Seul bémol, la dalle n'est pas laminée comme sur les modèles d'iPad Pro et ne permet donc pas de réduire les reflets. En pleine lumière, il est donc nécessaire de composer avec.

Le stylet qui change tout

Jusqu'à présent réservé aux iPad Pro, modèles haut de gamme, le stylet Apple Pencil est désormais compatible avec l'iPad de 9,7 pouces. La tablette peut donc être utilisée aussi bien avec le stylet développé par Apple (vendu 99 euros), qu'avec des stylets développés par des accessoiristes. Logitech sera le premier à en commercialiser un, plus basique, particulièrement adapté au monde de l’éducation, à partir de 49 dollars (le prix en euros n'a pas encore été communiqué). Alors qu'elle pourrait sembler accessoire, la compatibilité avec le stylet apporte beaucoup. Elle permet en effet facilement de prendre des notes dans l'application Notes ou d'annoter des captures d'écran. La récente mise à jour de la suite bureautique iWork (Pages, Numbers, Keynote) permet par ailleurs d'annoter simplement un document. Pour activer cette fonctionnalité, il suffit de doubler tap sur l'écran avec le stylet. L'utilisateur peut ensuite sélectionner le type de "crayon" qu'il veut utiliser et la couleur de l’écriture.

Si le stylet peut être utile dans les écoles, il l'est aussi pour les utilisateurs grand public. Avec, on s'amuse à dessiner simplement dans les différentes applications compatibles (ProCreate, Linea Sketch, ...) ou à retoucher des images avec Pixelmator. Les illustrateurs professionnels préféreront cependant l'iPad Pro qui offre une plus grande réactivité avec le stylet grâce à la technologie ProMotion. Il est en revanche assez peu pratique (et quelque peu ridicule), comme sur les autres modèles, de recharger l'Apple Pencil. Il est en effet nécessaire de brancher le crayon directement sur la prise Lightning de l'appareil.

La réalité augmentée améliorée

Au niveau logiciel, l'iPad de 6ème génération utilise iOS 11.3 qui permet notamment, grâce à une mise à jour d'ARKit (le système de réalité augmentée d'Apple), d'afficher des éléments sur les murs et plus seulement sur le sol. Pour permettre à ce nouvel iPad de la supporter pleinement Apple a opté pour un processeur plus puissant. C'est une puce A10 Fusion, la même que celle des iPhone 7 et 7 Plus, qui prend place. En pratique, elle permet d'assurer tous les usages sans problème. Durant une semaine à naviguer dans les menus, utiliser des applications plus au moins gourmandes en énergie et tester la réalité augmentée, nous n'avons rencontré aucun ralentissement.

Concernant la réalité augmentée spécifiquement, les applications sont déjà bien plus nombreuses que lors du lancement de la fonctionnalité en septembre dernier avec iOS 11 et les usages de plus en plus complets. Outre ceux pour les écoles, de plus en plus de jeux utilisent cette technologie pour plus d’interactivité. Les jeux développés par Lego (Lego AR Studio) ou par WWF (WWF Free Rivers) s'avèrent particulièrement réussis. Swift Playgrounds, le jeu d'Apple permettant d'apprendre les bases du code informatique, a également été mis à jour et propose aussi des fonctions de réalité augmentée. La caméra de 8MPixels, dont la prise en charge est améliorée par le nouveau processeur, permet par ailleurs d'obtenir des graphismes de bonne qualité.

Un très bon compromis

Pour 359 euros, cet iPad est actuellement le plus abordable de la gamme de tablettes d'Apple. Malgré son prix réduit, il offre des caractéristiques plus que satisfaisantes. L'écran de bonne qualité, le design réussi, le processeur plus puissant et la caméra en font l'iPad idéal pour les écoles. D'autant que l'offre applicative d'Apple reste son principal avantage sur ses concurrents. Cet iPad de sixième génération n'en reste pas moins une bonne tablette pour le grand public. Face à des tablettes Android habituellement référence sur ce segment de prix, cette nouvelle génération d'iPad a de sérieux arguments. Son autonomie, d'un peu plus de 10 heures, lui permet en effet de dépasser facilement la concurrence, et les applications pour tablettes restent plus complètes sur iPad que sur Android ou Windows.

L'iPad 9,7 pouces (6ème génération) est disponible en gris sidéral, argent et or à partir de 359 euros avec 32Go de mémoire.