Scandale Facebook : Cambridge Analytica annonce la suspension de son patron

La société Cambridge Analytica, accusée d'avoir illégalement acquis des données d'utilisateurs de Facebook, a annoncé mardi la suspension de son patron après la publication d'une enquête par Channel 4 dans laquelle il suggère des techniques pour piéger des hommes politiques.

Des commentaires contraires aux valeurs de l'entreprise ? Alexander Nix est suspendu avec "effet immédiat dans l'attente d'une enquête complète et indépendante", a écrit Cambridge Analytica (CA) dans un communiqué. CA affirme que les "commentaires" d'Alexander Nix enregistrés par Channel 4, ainsi que d'autres "allégations" formulées à son encontre, "ne représentent pas les valeurs" de l'entreprise.

Filmé en caméra cachée par Channel 4. La chaîne de télévision Channel 4 News a diffusé lundi soir une enquête dans laquelle Alexander Nix apparaît en caméra cachée. Interrogé par un reporter qui se fait passer pour l'intermédiaire d'un riche Sri Lankais qui souhaite voir des candidats élus, il suggère des techniques pour mettre en difficulté un rival politique. Ainsi, offrir "une grosse somme d'argent au candidat pour financer sa campagne en échange de terrains par exemple, nous aurons tout enregistré et nous effacerons le visage de notre type et posterons la vidéo sur Internet", ou encore "envoyer des filles autour de la maison du candidat". Interrogé dans le quotidien The Times, Alexander Nix a démenti avoir tenté de piéger des hommes politiques.

La société accusée d'avoir influencé des votes. Spécialisée dans la communication stratégique, Cambridge Analytica (CA) est accusée d'avoir récupéré sans leur consentement les données de 50 millions d'utilisateurs pour élaborer un logiciel permettant de prédire et d'influencer le vote des électeurs. CA a travaillé pour la campagne du candidat républicain Donald Trump, élu président des Etats-Unis fin 2016. A la suite des révélations sur cette affaire, Facebook a indiqué avoir fermé le compte de la firme.