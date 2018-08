On a essayé les lunettes connectées de Snapchat

TEST

Des lunettes pas comme les autres. Snapchat propose depuis quelques semaines une nouvelle version de ses lunettes connectées Snapchat Spectacles. Plus fines et résistantes à l'eau, elles sont parfaites pour l'été et permettent de capturer, grâce à la caméra intégrée au-dessus de l'un des verres, les moments importants de ses vacances. Europe 1 les a essayées.

Plus discrètes. Le design général des lunettes a peu changé. Les verres sont ronds, les lunettes imposantes bien qu'un peu plus fine, et la caméra, elle, est présente au-dessus du verre gauche. L'indicateur à LED qui permet de savoir si la caméra est activée est lui placé à droite des lunettes. La nouveauté la plus visible se trouve au niveau du compartiment technique, qui a été divisé par deux et permet de rendre les lunettes plus discrètes et plus légères. Les couleurs des montures abandonnent, en partie, les couleurs flashies. Un modèle noir est en effet proposé et permet d'utiliser les Spectacles comme de vraies lunettes de soleil et pas seulement comme un gadget connecté. Durant notre test, nous les avons même portées à Paris durant toute une journée sans que les gens ne nous dévisagent ou aient l'air de s'interroger.

Naviguer dans les images. Une fois sortie de leur boîte, qui sert également à les recharger, les Spectacles se connectent au smartphone en Bluetooth. L'appairage se fait très simplement grâce à l'application Snapchat. L'échange des fichiers se fait grâce au réseau Wi-Fi directement créé par les lunettes. La caméra, elle, a été améliorée. Les Spectacles peuvent désormais prendre des photos et des vidéos, et tous les Snaps sont enregistrés et transférés en HD. Dès lors que les lunettes sont placées sur le nez de l'utilisateur, un appui sur le bouton présent sur le dessus de la monture permet de déclencher l'enregistrement d'une vidéo. Un appui prolongé permet, lui, de prendre une photo. Toutes les images sont capturées dans un format circulaire. Une fois sur le smartphone il est donc possible de naviguer dans le cliché.

Partage dans d'autres applications. Même si les contenus sont d'abord transférés dans l'application Snapchat il est ensuite possible de les exporter pour les partager sur d'autres réseaux sociaux ou avec ses contacts. Ce dernier ne permet cependant de profiter des images de manière optimale. Snapchat bloque en effet la visualisation en fonction de l'inclinaison du smartphone et exporte les images sous forme de rond. Mais la nouveauté la plus appréciable de cette nouvelle génération est sans aucun doute l'étanchéité. En cette période estivale, il est amusant de pouvoir plonger dans une piscine avec les Spectacles ou de jouer avec au bord de l'eau sans craindre de les abîmer.

Seul véritable bémol : le prix des lunettes de Snapchat, 179,99 euros, un prix quelque peu élevé pour ce qui reste malgré tout un accessoire connecté.