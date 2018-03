Oculus lancera son casque de réalité virtuelle à moins de 200 euros en mai

Des casques de réalité virtuelle plus abordables. Oculus, propriété de Facebook, prévoirait de commercialiser son nouveau modèle à moins de 200 euros au mois de mai, selon les informations du magazine américain Variety. Le lancement officiel serait programmé pour le 1er mai prochain à l'occasion de la conférence annuelle des développeurs de Facebook, F8, qui aura lieu à Menlo Park, en Californie, les 1er et 2 mai. D'autres nouveautés sur la réalité virtuelle et augmentée seraient annoncées.

Un casque autonome. Le casque, qui sera capable de fonctionner seul, contrairement aux modèles actuels qui nécessitent le raccordement à un ordinateur puissant, serait aussi nettement moins coûteux. Jusqu'à présent, les casques vendus par Oculus approchait les 500 euros. Pour 199 euros, le Go sera fabriqué par la marque chinoise Xiaomi et embarquera un processeur Qualcomm Snapdragon 821 ainsi qu'un écran d'une définition de 2.560 x 1.440 pixels. Il aura pour mission de concurrencer le PlayStation VR, le modèle de Sony compatible avec la console PlayStation 4, lui vendu autour de 299 euros. Le modèle vendu à 199 euros serait par ailleurs doté de 32Go de mémoire, tandis qu'une deuxième version équipée de 64Go de stockage serait proposée pour quelques dizaines d'euros supplémentaires.

Un deuxième modèle en préparation. Un autre modèle, encore en développement, et dont le nom de code interne serait Santa Cruz, est également en préparation. Ce dernier, plus haut de gamme, serait également autonome, mais disposerait en plus d'un système de suivi grâce à des capteurs intégrés. Il serait destiné à concurrencer le nouveau modèle de HTC, le Vive Pro, qui offre une meilleure résolution d'écran, des écouteurs intégrés et peut fonctionner sans câble grâce à un adaptateur.